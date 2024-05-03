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Три условия для заболевания грибком ногтей перечислила псковский дерматовенеролог

Три условия, при сочетании которых на ногтях появляется грибок, перечислила врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото: Регина Корнилова. Фото: ПАИ

Грибком можно заразиться во время маникюра или педикюра, если мастер нечаянно поранит клиента или если на коже уже есть какая-то ранка. Кроме того, должна быть определённая концентрация грибка, которая попадёт в ранку и приведёт к заболеванию. И третье – должен быть снижен иммунитет. Если эти три условия совпадут, болезнь разовьётся.

Надо внимательно следить за изменениями, которые происходят с ногтями, рекомендовала специалист. Банальное пятно на ногте может появиться и из-за травмы, и из-за сахарного диабета, и из-за заболеваний сосудов нижних конечностей, и при заболеваниях щитовидки, а может из-за грибка, который определяется только под микроскопом. Визуально грибок в начальной стадии определить нельзя.

«Грибок может проявляться побелением, потемнением, утолщением ногтя, ноготь может становиться мутным или желтеть. Может воспалиться и кутикула вокруг ногтя. Вросший ноготь тоже может быть сигналом, что это грибок», – перечислила визуальные признаки болезни Регина Корнилова, посоветовав показаться врачу.

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