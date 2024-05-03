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Псковский врач: Любительницы гель-лака на ногтях в будущем становятся пациентками кожвендиспансера

От гель-лака на ногтях нет никакой пользы, подчеркнула врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото: Регина Корнилова. Фото: ПАИ

«Причём, если раньше во время обрезного маникюра повреждалась только кутикула, то теперь у любительниц гель-лака повреждается вся ногтевая пластина, с неё снимается защитный слой, соответственно она становится более подвержена грибку. Наращивание – ещё хуже. Красота всё-таки должна быть безопасной», – пояснила Регина Корнилова.

По мнению специалиста, ногти должны выглядеть естественно. «И вот приближается сезон отпусков, и думающие люди на это время освободят ногти от лака, а остальные всё заклеят и «замажут» от солнца, воздуха и воды. Но мы же не по частям едем отдыхать, мы весь организм везём. И сейчас у нас уже есть пациентки-бывшие любительницы гель-лака, которые никак не могут восстановить свою истончённую ногтевую пластину», – рассказала дерматовенеролог.

Регина Корнилова также рекомендовала в целях профилактики при походах в баню, сауну, тренажёрный зал воспользоваться шампунем с противогрибковым эффектом. «Такие шампуни продаются в аптеках, ими можно мыть не только голову, но и тело. А если вы случайно сами повредили ноготь, то дней 5-7 его следует мазать йодом», – добавила врач.

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