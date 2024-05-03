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О современных методах лечения грибка ногтей рассказала псковский дерматовенеролог

О методах лечения грибка ногтей рассказала врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото: Регина Корнилова. Фото: ПАИ

После подтверждённого анализами грибка врач очищает ногтевую пластинку от наростов и образований, чтобы убрать загрязнения и инфекционный процесс. Затем в зависимости от степени поражения назначается наружное лечение и препараты для приёма внутрь. «Раньше на лечение уходили годы, теперь благодаря таблеткам лечение может пройти быстро и занять от месяца до года, но для этого стоит обязательно начать с похода к врачу», – рекомендовала Регина Корнилова.

«Если лечите грибок, обязательно гладьте носки, не надо ничего выкидывать, и ещё обрабатывайте обувь специальными дезинфицирующими средствами из аптеки», – добавила врач.

Оставить организм без лечения грибка нельзя, так как болезнь очень агрессивная, и не остановится только на ногтях, предупредила врач. «Если у вас есть грибок на ногтях, он, скорее всего, есть и на слизистых, а значит, например, даже самые дорогие и качественные зубные импланты не приживутся. И вы расстанетесь и с деньгами, и со временем», – отметила Регина Корнилова.

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