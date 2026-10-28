Детский омбудсмен предупредила об опасности луксмаксинга для подростков
Некоторые современные тренды в социальных сетях могут негативно сказываться на психике подростков. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».
Омбудсмен объяснила значение популярного среди зумеров понятия «фарм ауры». Так говорят о человеке, который старается выглядеть максимально уверенно и притягательно: следит за стилем, харизмой и манерой общаться. «Вроде бы ничего плохого. Ведь уверенность в себе – полезная вещь», – отметила уполномоченный.
Однако есть и обратная сторона. Некоторые блогеры продвигают идею «луксмаксинга» – жёсткого и целенаправленного улучшения внешности. Подростки, просматривая такие ролики, сравнивают себя с идеальными картинками и начинают чувствовать недовольство собой.
«Особенно опасно, когда за этим стоит неуверенность в себе или проблемы с самооценкой. Если ребёнок начинает переживать из-за внешности всерьёз, это повод поговорить с ним и при необходимости обратиться с ним к психологу», – подчеркнула детский омбудсмен.
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