Благоустройство дворов и содержание дорог обсудил Станислав Стармолотов с депутатом Ольгой Фёдоровой

16:20, 28 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл рабочую встречу с депутатом Псковской городской Думы по округу № 7 Ольгой Фёдоровой. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере MAX.

В рамках встречи они обсудили, что уже сделано в округе, какие вопросы волнуют жителей и что нужно сделать в первую очередь.

Ольга Фёдорова поделилась, что обращения псковичей касаются в первую очередь благоустройства дворов, содержания дорог и детских площадок.

«Такие встречи – важная часть совместной работы. Депутаты работают в округах каждый день и хорошо видят проблемные точки, поэтому их обратная связь помогает быстрее находить решения», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Работа продолжится в тесном взаимодействии администрации города, депутатов и жителей, заключил он.