Благоустройство дворов и содержание дорог обсудил Станислав Стармолотов с депутатом Ольгой Фёдоровой
Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл рабочую встречу с депутатом Псковской городской Думы по округу № 7 Ольгой Фёдоровой. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере MAX.
В рамках встречи они обсудили, что уже сделано в округе, какие вопросы волнуют жителей и что нужно сделать в первую очередь.
Ольга Фёдорова поделилась, что обращения псковичей касаются в первую очередь благоустройства дворов, содержания дорог и детских площадок.
«Такие встречи – важная часть совместной работы. Депутаты работают в округах каждый день и хорошо видят проблемные точки, поэтому их обратная связь помогает быстрее находить решения», – подчеркнул Станислав Стармолотов.
Работа продолжится в тесном взаимодействии администрации города, депутатов и жителей, заключил он.
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