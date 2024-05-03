Рекомендации по профилактике грибковых заболеваний дала псковский врач

15:32, 03 мая 2024, ПАИ

Рекомендации по профилактике грибковых заболеваний дала врач-дерматовенеролог кожвендиспансера Псковской области Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если вы ходите в бассейн, не забывайте о противогрибковых шампунях, о том, что любые ранки обязательно надо обрабатывать йодом. Нет денег на шампунь, сделайте раствор с лимонной кислотой и уксусом и ополоснитесь – грибок в кислой среде не живёт. Носите резиновые тапочки!» – порекомендовала специалист.

Кроме того, летом предпочтительно носить открытую обувь, чаще ходить по траве и песку. «Дайте ногам дышать. Делайте физупражнения, они укрепят мышцы и сосуды, и грибку будет труднее зацепиться. Не ешьте много сладкого. Обязательно стирайте и гладьте вещи, которые получаете с маркетплейсов», – добавила Регина Корнилова.