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Общество

Архитектурная подсветка появится у некоторых зданий на улице Некрасова в Пскове

Архитектурная подсветка появится у некоторых зданий на улице Некрасова в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в коротком разговоре с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, который таким образом продемонстрировал псковским школьникам возможности оперативной рабочей видеосвязи.

«С Ростелекомом сейчас будем обсуждать архитектурную подсветку части зданий на улице Некрасова. Улицу Некрасова будем полностью ремонтировать, менять сети, ремонтировать фасады некоторых домов, сделаем подсветку, чтобы всё имело завершённый вид», – уточнил Борис Елкин.

«А мы постараемся сделать подсветку для здания правительства Псковской области, чтобы получился единый ансамбль», – отреагировал губернатор.

Кроме того, во время ремонта будет сделана ливневая канализация на перекрёстке улицы Некрасова с Карла Маркса, где в дождь постоянно случаются подтопления, добавил Борис Елкин.

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