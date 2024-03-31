Архитектурная подсветка появится у некоторых зданий на улице Некрасова в Пскове

15:30, 31 марта 2024, ПАИ

Архитектурная подсветка появится у некоторых зданий на улице Некрасова в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в коротком разговоре с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, который таким образом продемонстрировал псковским школьникам возможности оперативной рабочей видеосвязи.

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«С Ростелекомом сейчас будем обсуждать архитектурную подсветку части зданий на улице Некрасова. Улицу Некрасова будем полностью ремонтировать, менять сети, ремонтировать фасады некоторых домов, сделаем подсветку, чтобы всё имело завершённый вид», – уточнил Борис Елкин.



«А мы постараемся сделать подсветку для здания правительства Псковской области, чтобы получился единый ансамбль», – отреагировал губернатор.

Кроме того, во время ремонта будет сделана ливневая канализация на перекрёстке улицы Некрасова с Карла Маркса, где в дождь постоянно случаются подтопления, добавил Борис Елкин.