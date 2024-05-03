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Спорт

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдёт 19 мая по историческому центру Пскова

Псковская область примет участие в VIII Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Мероприятие пройдёт 19 мая в Пскове. Старт по местному времени назначен на 9:00. По оценке организаторов, на старт выйдут почти 800 спортсменов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В этом году у нас ожидается очередной рекорд. В прошлом году мы заняли седьмое место в рейтинге беговых столиц России. Это высокая позиция, мы поднялись из четвертого десятка. Это большая заслуга нашего города и всех жителей нашего региона. В этом году ждём рекордное количество участников. Планируется, что почти 800 псковичей выйдут на старт. В прошлом году было 500 человек», – рассказал региональный представитель полумарафона в Пскове Александр Кузьмин.

Участникам на выбор предлагается четыре трассы протяжённостью 1, 5, 10 и 21,1 километра. Старт и финиш будут располагаться на стадионе «Машиностроитель». Маршрут «Забега» пройдёт с видом на знаковые достопримечательности города. Спортсменам предстоит пробежать круг вдоль Ботанического сада, у Покровской башни, затем по набережной реки Великой, улице Советской и вернуться на финиш.

По словам Александра Кузьмина, популярными дистанциями у псковичей являются 1 и 5 километров.

Во время мероприятия псковичей и гостей города ждёт развлекательная программа. К забегу может присоединиться любой желающий старше шести лет при наличии медицинской справки. Регистрация для участников доступна на сайте «ЗаБег.РФ».

Также Псков примет участие в битве за звание беговой столицы России. В 2017 и 2018 годах ею стала Казань, в 2019-м – Владивосток, в 2020-м и 2022-м – Нижний Новгород, в 2021-м – Санкт-Петербург, а в 2023-м – Липецк.

Беговая столица определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников забега к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года.

Одна из особенностей полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, – синхронный старт. Это одновременный старт в разных регионах страны, вне зависимости от часовых поясов.

Мероприятие в Псковской области проходит при поддержке регионального правительства.

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