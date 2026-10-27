Томский футбольный клуб КДВ объявил о закрытии

15:29, 27 октября 2026, ПАИ

Футбольный клуб КДВ из Томска прекращает существование. О соответствующем решении сообщила пресс-служба клуба.

Как отмечается в сообщении, игрокам, тренерскому штабу и административному персоналу объявили о закрытии и начале ликвидации АНО «ФК КДВ». Заключительным матчем для команды станет встреча в Самаре против «Крыльев Советов – 2» 1 ноября.

Клуб был основан в феврале 2025 года.

В минувшем сезоне Второй лиги КДВ выступал в группе 4 дивизиона «Б» и занял третье место. В текущем сезоне команда шла на втором месте в той же группе. В Кубке России в прошлом и нынешнем сезонах клуб доходил до третьего раунда «Пути регионов».