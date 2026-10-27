Псковский «Рубеж» проведёт первый домашний тур чемпионата России по волейболу в конце ноября

15:06, 27 октября 2026, ПАИ

Волейбольный клуб «Рубеж» из Пскова проведёт первый домашний тур чемпионата России Первой лиги (зона СЗФО) с 20 по 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе клуба.

Соперниками псковичей на своей площадке станут «Поморье» из Архангельска и «Лидер» из Твери. Отмечается, что в этом сезоне Тверь будет представлять уже другая команда, что добавит интриги в противостояние. Матчи пройдут в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс».

Точное расписание игр будет опубликовано дополнительно. Ранее клуб сообщил, что предсезонная подготовка завершена и команда ставит перед собой прежние цели – достойно выступить в чемпионате и завоевать путёвку в финал.