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Великолучанин Кирилл Коршаков стал победителем первенства мира по боксу

Уроженец Великих Лук Кирилл Коршаков завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, которое проходит в черногорской Будве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Скриншот трансляции

В финальном поединке в весовой категории до 85 килограммов он единогласным решением судей победил Сардорбека Бахромхужаева из Узбекистана. Соперник Коршакова – действующий чемпион Азии среди молодёжи. На пути к финалу великолучанин одолел нескольких сильных противников. В полуфинале он раздельным решением судей взял верх над венгром Дьюлой Бозаи, а в четвертьфинале судейским решением выиграл у Руслана Ахметова из Казахстана.

Кирилл Коршаков тренируется под руководством Юрия Фёдорова. Ранее в этом году он стал победителем первенства Европы среди юношей до 19 лет в сербской Лознице, где в финале также одержал победу единогласным решением судей. Победа на европейском первенстве позволила ему выполнить норматив мастера спорта международного класса.

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