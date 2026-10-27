Великолучанин Кирилл Коршаков стал победителем первенства мира по боксу

22:29, 27 октября 2026, ПАИ

Уроженец Великих Лук Кирилл Коршаков завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, которое проходит в черногорской Будве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В финальном поединке в весовой категории до 85 килограммов он единогласным решением судей победил Сардорбека Бахромхужаева из Узбекистана. Соперник Коршакова – действующий чемпион Азии среди молодёжи. На пути к финалу великолучанин одолел нескольких сильных противников. В полуфинале он раздельным решением судей взял верх над венгром Дьюлой Бозаи, а в четвертьфинале судейским решением выиграл у Руслана Ахметова из Казахстана.

Кирилл Коршаков тренируется под руководством Юрия Фёдорова. Ранее в этом году он стал победителем первенства Европы среди юношей до 19 лет в сербской Лознице, где в финале также одержал победу единогласным решением судей. Победа на европейском первенстве позволила ему выполнить норматив мастера спорта международного класса.