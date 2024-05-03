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Общество

До двух лет тюрьмы грозит жителю Пыталовского муниципального округа за неоднократное управление мопедом в нетрезвом состоянии

В отношении жителя Пыталовского муниципального округа 1990 года рождения, обвиняемого по части 1 статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения, вынесено обвинительное постановление. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина ранее был подвергнут административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения. В отсутствие права пользования транспортным средством в дневное время обвиняемый повторно в состоянии алкогольного опьянения управлял мопедом марки SWIFT без госномера.

При движении по автодороге Гавры – Бухолово на 7-м км Пыталовского муниципального округа Псковской области он был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Пыталовскому муниципальному округу в связи с подозрением на пьяное вождение.

Статья 264.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

За совершение данного вида преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.

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