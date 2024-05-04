Старинные монеты обнаружили при реставрации церкви Святого Лазаря в печорской обители
Старинные монеты обнаружили при реставрации церкви Святого Лазаря в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Находки относятся к разным временным периодам: здесь есть номиналы от серебряных чешуек эпохи Петра I до медной копейки времён Николая II.
Лазаревская церковь была построена между 1792 и 1800 годами при настоятеле архимандрите Петре (Можайском) для монастырской больницы. Это двухэтажный одноглавый храм на подклете в стиле барокко. Украшена барочной главой на гранёном барабане с постаментом. Это один из сложнейших реставрационных объектов в архитектурном ансамбле обители, подчеркнули в АНО.
Сейчас специалисты уже завершили работы по гидроизоляции и укреплению фундаментов, а также фасадные, кровельные работы. Кроме того, заменили оконные и дверные заполнения.
Продолжаются работы по приспособлению подклетов церкви и подключение к коммуникациям.
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