Старинные монеты обнаружили при реставрации церкви Святого Лазаря в печорской обители

13:17, 04 мая 2024, ПАИ

Старинные монеты обнаружили при реставрации церкви Святого Лазаря в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Находки относятся к разным временным периодам: здесь есть номиналы от серебряных чешуек эпохи Петра I до медной копейки времён Николая II.

Лазаревская церковь была построена между 1792 и 1800 годами при настоятеле архимандрите Петре (Можайском) для монастырской больницы. Это двухэтажный одноглавый храм на подклете в стиле барокко. Украшена барочной главой на гранёном барабане с постаментом. Это один из сложнейших реставрационных объектов в архитектурном ансамбле обители, подчеркнули в АНО.

Сейчас специалисты уже завершили работы по гидроизоляции и укреплению фундаментов, а также фасадные, кровельные работы. Кроме того, заменили оконные и дверные заполнения.

Продолжаются работы по приспособлению подклетов церкви и подключение к коммуникациям.