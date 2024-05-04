Три человека пострадали из-за съезда автобуса в кювет в Великолукском районе

16:24, 04 мая 2024, ПАИ

ДТП произошло у деревни Заболотье в Великолукском районе. Водитель маршрутного автобуса № 133 (Великие Луки – Великополье) допустил съезд машины в кювет, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В результате ДТП пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.