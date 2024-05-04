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Происшествия

Три человека пострадали из-за съезда автобуса в кювет в Великолукском районе

ДТП произошло у деревни Заболотье в Великолукском районе. Водитель маршрутного автобуса № 133 (Великие Луки – Великополье) допустил съезд машины в кювет, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».

  • Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: ПАИ
  • Три человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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