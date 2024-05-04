Три человека пострадали из-за съезда автобуса в кювет в Великолукском районе
ДТП произошло у деревни Заболотье в Великолукском районе. Водитель маршрутного автобуса № 133 (Великие Луки – Великополье) допустил съезд машины в кювет, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».
В результате ДТП пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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