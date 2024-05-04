В Пскове определили победителей областного этапа конкурса «Огонь без опасности»

18:52, 04 мая 2024, ПАИ

Итоги областного этапа конкурса детского и юношеского творчества «Огонь без опасности» подвело жюри ГУ МЧС России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Первый этап конкурса проходил с 27 февраля по 20 апреля. В номинации «Комикс» участники должны были придумать оригинальный сюжет о безопасности и нарисовать комикс, а в номинации «Видеоролик» – снять видеоролик на тему противопожарной безопасности.

В номинации «Комикс» первое место в возрастной группе 7–10 лет заняла псковичка Полина Дмитриева с работой «Лесной пожар», а в возрастной группе 11–14 лет победил опочанин Макар Иванов с работой «Безопасность дома». В номинации «Видеоролик» первое место завоевала дружина юных пожарных «1-1-2» псковской школы № 11 с роликом «Безопасное электричество».

Работы победителей направлены в Санкт-Петербург для участия во втором этапе конкурса.