Полезно ли хранить хлеб в холодильнике, рассказала врач Кашух

19:23, 04 мая 2024, ПАИ

Можно ли держать хлеб в холодильнике и сколько он хранится в замороженном виде, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает «Известия».

Холод задерживает процесс размножения бактерий и спор, поэтому хранение хлеба в холодильнике защитит его от появления плесени. Однако, предупреждает врач, при пониженной температуре начнёт испаряться влага, и если ей некуда будет впитаться, хлеб начнет преть, и плесень появится ещё быстрее. Можно завернуть хлеб в тканевую салфетку или в бумагу, но, лишаясь влаги, хлеб быстро почерствеет и потеряет свои вкусовые качества, а также он будет впитывать различные запахи. «Защитить от запахов мог бы целлофановый пакет, но на этом этапе возвращается проблема плесени. Получается замкнутый круг», – отметила специалист.

Екатерина Кашух рекомендует покупать хлеб понемногу и хранить его в закрытой хлебнице, завернув в тканевую салфетку. Если же есть необходимость купить хлеб впрок, лучше всего хранить его в морозильной камере. «Мороз останавливает процесс размножения бактерий и спор, и хлеб может храниться до пяти месяцев, не портясь и не теряя своих вкусовых качеств. Кроме того, в нем сохраняются витамины», – рассказала врач.

Чтобы разморозить хлеб, можно положить его на ночь в холодильник прямо в упаковке, утром он уже будет мягким. «Если хочется получить хлеб с хрустящей корочкой, как будто он только что из печки, его можно разморозить в духовке, разогретой до 160 градусов», – отметила Екатерина Кашух.