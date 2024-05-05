Митрополит Арсений завёл собственный Telegram-канал

09:01, 05 мая 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений завёл собственный Telegram-канал.

Первым постом в новой для митрополита соцсети стало обращение ко всем новым подписчикам.

«Пасха Христова – хорошее время для новых начинаний. Недавно исполнилось полгода с того дня, как решением Священного синода я был назначен архиереем Псковской земли. Это небольшой срок. Но его достаточно для того, чтобы ощутить особую атмосферу этих мест, где всё буквально дышит историей. Каждый новый день на Псковщине приносит новые открытия, новые встречи и знакомства. Многими из этих событий буду делиться со своими читателями. Для меня это первый подобный опыт. Поэтому прошу ваших молитв», – написал митрополит Арсений.

Подписаться на Telegram-канал митрополита можно по ссылке.