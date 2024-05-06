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Сотрудников Ространснадзора в Псковской области подозревают во взяточничестве

В Псковской области сотрудников межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-западному федеральному округу подозревают во взяточничестве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц, которых подозревают в получении взятки за общее покровительство по службе, организованной группой, в крупном размере (преступление, предусмотренное пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Как считает следствие, до августа 2023 года начальник Межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-западному федеральному округу вместе с помощником начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО и заместителем начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО организовали преступную группу для извлечения денежных средств, получаемых в качестве взяток с сотрудников территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО за оказание им общего покровительства по службе.

Кроме того, в соответствии с ранее распределенными преступными ролями 30 апреля 2024 года заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО получил взятку 285 тысяч рублей за общее покровительство по службе от подчиненного сотрудника. После этого его задержали сотрудники УФСБ России по Псковской области.

После задержания последний передал деньги начальнику МТУ Ространснадзора по СЗФО через его помощника. Затем их преступные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рассказали в СУ СК.

Заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО и помощник начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО признались в совершении инкриминируемых деяний. Они активно сотрудничают с органами предварительного расследования, отметили в пресс-службе СУ СК.

Начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО задержали в процессуальном порядке. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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