Количество вакансий для людей с ОВЗ в СЗФО выросло на 73%

08:40, 06 мая 2024, ПАИ

Количество вакансий для людей с инвалидностью в 2024 году выросло в СЗФО на 73%. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

Всего по России число вакансий, которые доступны для людей с инвалидностью, составляет 90,7 тысячи. Количество предложений о работе, доступных инвалидам, в этом году выросло на 45% по всей стране, подчеркнули в сервисе.

Среди регионов СЗФО абсолютным лидером по числу вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, оказался Санкт-Петербург. Работодатели из этого города разместили более 9,3 тысячи вакансий с января по апрель. На втором месте оказалась Ленинградская область – более тысячи вакансий, а на третьем – Калининградская область.