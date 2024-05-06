Прокуратура Великих Лук помогла инвалиду возместить деньги за покупку лекарств

09:50, 06 мая 2024, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области возместил инвалиду расходы на приобретение жизненно важных лекарств, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

Изначально гражданину с инвалидностью третьей группы был выписан рецепт на получение лекарства. Однако по рецепту он его получить не смог и ему пришлось покупать лекарство за свой счёт.

Городская прокуратура направила в суд иск в защиту инвалида. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.