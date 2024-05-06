Опубликован апрельский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области

10:21, 06 мая 2024, ПАИ

Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за апрель 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам апреля первое место занял спикер областного Собрания Александр Котов (медиаиндекс 2 744), второе – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов (медиаиндекс 1 177), третье – вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих (медиаиндекс 1 150).



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко











В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам апреля первое место занял врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков (медиаиндекс 890), второе – председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 878), третье – руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (медиаиндекс 864).

В апрельском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 4 510), второе – глава Островского района Дмитрий Быстров (медиаиндекс 1 236), третье – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 482).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».