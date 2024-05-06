Опубликован апрельский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области
Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за апрель 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам апреля первое место занял спикер областного Собрания Александр Котов (медиаиндекс 2 744), второе – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов (медиаиндекс 1 177), третье – вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих (медиаиндекс 1 150).
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
-
Фото: Кирилл Гавриленко
В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам апреля первое место занял врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков (медиаиндекс 890), второе – председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 878), третье – руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (медиаиндекс 864).
В апрельском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 4 510), второе – глава Островского района Дмитрий Быстров (медиаиндекс 1 236), третье – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 482).
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
Опубликован апрельский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области
Инициативу пяти районов Псковской области о преобразовании в муниципальные округа рассмотрит Собрание 7 мая
Уже в четырёх поселениях Гдовского района поддержано преобразование в муниципальный округ
Депутаты Чернёвской волости Гдовского района проголосовали за преобразование района в муниципальный округ
Гдовских депутатов пытались подкупить, чтобы они проголосовали против преобразования района в округ