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Политика

Опубликован апрельский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области

Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за апрель 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Опубликован апрельский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области. Инфографика Кирилла Гавриленко

В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам апреля первое место занял спикер областного Собрания Александр Котов (медиаиндекс 2 744), второе – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов (медиаиндекс 1 177), третье – вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих (медиаиндекс 1 150).

  • Медиарейтинг «Псковской правды»: апрель 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: апрель 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: апрель 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: апрель 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: апрель 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: апрель 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко

В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам апреля первое место занял врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков (медиаиндекс 890), второе – председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 878), третье – руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (медиаиндекс 864).

В апрельском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 4 510), второе – глава Островского района Дмитрий Быстров (медиаиндекс 1 236), третье – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 482).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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