Три мотоциклиста из Латвии столкнулись в Пскове

11:16, 06 мая 2024, ПАИ

Три мотоциклиста из Латвии столкнулись у Летнего сада в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Столкновение произошло на пешеходном переходе у остановки «Летний сад».

По предварительным данным, мотоциклисты из Латвии двигались на родину. Один из них не справился с управлением и протаранил мотоцикл своего коллеги.

Все мотоциклисты от госпитализации отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.