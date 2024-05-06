Три мотоциклиста из Латвии столкнулись в Пскове
Три мотоциклиста из Латвии столкнулись у Летнего сада в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Столкновение произошло на пешеходном переходе у остановки «Летний сад».
По предварительным данным, мотоциклисты из Латвии двигались на родину. Один из них не справился с управлением и протаранил мотоцикл своего коллеги.
Все мотоциклисты от госпитализации отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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