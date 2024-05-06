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Спортсмены Псковской области стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира по гиревому спорту

Спортсмены Псковской области Николай Лапшин и Александр Рехтик стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира по гиревому спорту, который прошёл в Санкт-Петербурге с 1 по 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Спортсмены Псковской области стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира по гиревому спорту. Фото: комитет по спорту Псковской области

Николай Лапшин и Александр Рехтик выступили на соревнованиях в составе сборной России № 5. Всего в соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из семи стран.

Отметим, что Александр Рехтик выполнил норматив мастера спорта.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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