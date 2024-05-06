Спортсмены Псковской области стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира по гиревому спорту
Спортсмены Псковской области Николай Лапшин и Александр Рехтик стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира по гиревому спорту, который прошёл в Санкт-Петербурге с 1 по 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Николай Лапшин и Александр Рехтик выступили на соревнованиях в составе сборной России № 5. Всего в соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из семи стран.
Отметим, что Александр Рехтик выполнил норматив мастера спорта.
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06 мая 2024
Спортсмены Псковской области стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира по гиревому спорту