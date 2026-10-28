Большой разговор о спорте и молодёжи: Сергей Бухаров станет гостем «Серебряного дождя»

13:28, 28 октября 2026, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 октября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров.

Какие из заявленных на 2026 год спортивных объектов в Пскове уже готовы, а какие ещё предстоит завершить? Как власти Пскова оценивают первые месяцы работы фиджитал-центра? Какие спортивные события город хотел бы привлечь в Псков в 2027 году? Какие молодёжные проекты, поддержанные в рамках конкурса «Есть идея!», уже начали реализовывать?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».