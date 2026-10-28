Стали известны соперники футбольных команд Псковской области в финальном турнире Третьей лиги
Подведены итоги жеребьёвки финального этапа Третьей лиги по футболу среди любительских команд. Псковскую область представят ФК «Псков» и «Луки-Энергия – 2» из Великих Лук. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
«Луки-Энергия – 2» на групповом этапе встретится с «БоМиКом» из Чувашии, «Красным Знаменем» из Ногинска и «РВЧелленджем» из Санкт-Петербурга. Соперниками ФК «Псков» станут «Домодедово», «Локомотив» из Лисок и «Фанком» из Кирова.
Финальный турнир пройдёт с 5 по 15 ноября в Сочи на базе РФС. В нём примут участие 16 команд – победители межрегиональных чемпионатов и обладатели кубков.
ФК «Псков» получил путёвку в финальный турнир как чемпион Северо-Западного федерального округа и обладатель Кубка СЗФО. «Луки-Энергия – 2» заняла второе место в окружном первенстве.
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