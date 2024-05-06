Девочки ФК «Псков» стали призёрами регионального этапа международного фестиваля

12:31, 06 мая 2024, ПАИ

Девочки футбольного клуба «Псков» заняли третье место на региональном этапе международного фестиваля «Локобол-2024 – РЖД» среди девочек 2012-2014 годов рождения. Соревнования прошли в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 4 и 5 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ФК «Псков».

Псковички на групповом этапе обыграли «Россиянку» со счётом 15:1, сыграли вничью с командой «Куница» из Куньи – 1:1 и уступили петербургскому «Кристаллу» – 0:1.

В полуфинале турнира псковские футболистки проиграли петербургскому «Лидеру» со счётом 0:4, а в матче за третье место обыграли «Бежаницы» – 2:1.

Тренируют команду Елена и Андрей Колышевы.

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