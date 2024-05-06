Великолучане стали победителями межрегионального турнира по баскетболу

13:11, 06 мая 2024, ПАИ

Великолучане из клуба «Спартак» стали победителями межрегионального турнира по баскетболу среди мужских команд ветеранов 40+. Соревнования прошли в Пскове с 3 по 5 мая, сообщили ПАИ в Псковской региональной федерации баскетбола.

В соревнованиях приняли участие четыре команды из Пскова, Великих Лук, Твери и Великого Новгорода.

Первое место заняла команда «Спартак» из Великих Лук. Второе место досталось новгородскому коллективу «Ильмер Динамо». Замкнули тройку лидеров баскетболисты из Твери.

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