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Великолучане стали победителями межрегионального турнира по баскетболу

Великолучане из клуба «Спартак» стали победителями межрегионального турнира по баскетболу среди мужских команд ветеранов 40+. Соревнования прошли в Пскове с 3 по 5 мая, сообщили ПАИ в Псковской региональной федерации баскетбола.

Великолучане стали победителями межрегионального турнира по баскетболу. Фото: Псковская региональная федерация баскетбола

В соревнованиях приняли участие четыре команды из Пскова, Великих Лук, Твери и Великого Новгорода.

Первое место заняла команда «Спартак» из Великих Лук. Второе место досталось новгородскому коллективу «Ильмер Динамо». Замкнули тройку лидеров баскетболисты из Твери.

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