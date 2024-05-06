Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по гребле

12:49, 06 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника», стали призёрами всероссийских соревнований «56-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина». Старты прошли в Твери с 3 по 5 мая, сообщили ПАИ в спортшколе «Ника».

За награды соревнований боролись более 450 участников. Псковскую область представили Артемий Усанов, Владислав Забродин, Матвей Дербенёв и Игорь Шашин.

Артемий Усанов и Владислав Забродин в двойке распашной стали серебряными призёрами.

Также Матвей Дербенёв стал шестым из 12 гребцов в одиночках, а в четвёрке парной псковский коллектив пришёл пятым из 11 экипажей.

Готовит спортсменов к соревнованиям Сергей Николаев.

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