Псковские волейболисты принимают участие в межрегиональном турнире

13:12, 06 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения, участвуют в открытом межрегиональном турнире по волейболу «Кубок Феникса», который проходит в Пскове с 6 по 9 мая. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях принимают участие пять команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Липецка и Ногинска.

Псковский коллектив тренирует Сергей Иванов.

Напомним, что состав псковской «Бригантины» 2011 года рождения получил путёвку в финал первенства России, где примут участие 16 сильнейших команд России в своём возрасте.

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