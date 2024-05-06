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Незаконную перевозку телят пресекли в Псковской области

Незаконную перевозку телят пресекли на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Незаконную перевозку телят пресекли в Псковской области. Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

30 голов молодняка крупного рогатого скота перевозились из Ленинградской области в неспециализированном для их перевозки транспорте.

Во время проверки выяснилось, что у животных нет бирок, выщипов, клейм, а также отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы о происхождении животных и проведении необходимых исследований, вакцинаций и обработок.

Кроме того, маршрут перевозки животных не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор. Это привело к нарушению требований по предотвращению возникновения и распространения болезней животных.

Перевозка 30 телят по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещена, оформлен акт о возврате груза.

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Незаконную перевозку телят пресекли в Псковской области
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