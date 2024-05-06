Сбер: на 50% вырос спрос на образовательные кредиты в Псковской области

14:59, 06 мая 2024, ПАИ

По итогам 2023 года Псковское отделение Сбера выдало более 20 млн рублей на льготные образовательные кредиты. Это на 53 % больше, чем в позапрошлом году. Прирост по количеству выданных кредитов составил 64 % по сравнению с 2022 годом, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

По статистике, в 73 % случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем в прошлом году студенты-псковичи брали на образование 195 тысяч рублей.

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3 % годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. Кредит доступен даже тем, у кого перед банком есть дебиторская задолженность.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит. Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

«Спрос на образовательный кредит растёт год от года. Оформлять его можно самостоятельно с 18 лет. Если же деньги на образование нужны раньше, достаточно предоставить разрешение органов опеки или законных представителей. Других требований, кроме возраста, нет – подать заявку может любой абитуриент, который уже прошёл в учебное заведение, но ещё не оплатил или частично оплатил обучение. Низкая ставка, длительный льготный период, простота оформления образовательного кредита расширяет спектр доступных учебных заведений для поступления и даёт возможность получить образование даже в тех вузах, в которых не хватило баллов для поступления на бюджет», – рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой – на сайте Сбера.