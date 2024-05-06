43 пьяных водителя задержали за неделю в Псковской области

16:16, 06 мая 2024, ПАИ

43 нетрезвых водителя задержали в Псковской области с 29 апреля по 5 мая. Девять из них повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

За неделю сотрудники ведомства пресекли 1 667 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Также за этот период в регионе произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, а 24 получили травмы различной степени тяжести.