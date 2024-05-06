Польский судья отказался от должности и попросил убежища в Белоруссии

16:32, 06 мая 2024, ПАИ

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от должности и будет просить у Александра Лукашенко убежища. Об этом пишет РИА Новости.

«Я прошу о статусе политического беженца», — сказал он, отметив, что пока это не официально оформленная просьба.



На пресс-конференции судья зачитал и подписал заявление об отказе от должности. «Я отказываюсь, подаю заявление об отставке с должности судьи <...> с немедленным вступлением его в силу. Отставка — это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики властей Польши в отношении Белоруссии и России», — сказал Шмидт.



Он добавил, что это решение — знак несогласия с действиями, которые вовлекают его страну в вооруженный конфликт с Белоруссией и Россией. Он призвал Варшаву нормализовать и урегулировать отношения с Москвой и Минском.

Шмидт находится в Белоруссии около недели. Он пояснил, что возвращение на родину грозит тюрьмой, его могут обвинить в шпионаже в пользу Белоруссии, России и «даже Китая». Поэтому он публично обратился к президенту Александру Лукашенко с просьбой предоставить ему «охрану и опеку». Шмидт объяснил свое решение приехать именно в Белоруссию данью уважения действиям главы государства по обеспечению стабильности в регионе.