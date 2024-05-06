Духовой оркестр имени Александра Роора стал перезагрузкой «Геликона» – Анна Роор

17:10, 06 мая 2024, ПАИ

Детский духовой оркестр имени Александра Роора стал перезагрузкой «Геликона», рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ музыкант, педагог, певица Анна Роор.

«"Геликон" всегда был оркестром детского дома, но последние годы количество детей из детского дома сократилось до минимума, и называть себя оркестром детского дома было бы уже не совсем честно по отношению к слушателям и поклонникам творчества оркестра. С уходом нашего дирижера очень многое изменилось, в том числе количество детей. Многие старшие ребята сказали, что после 20-летия покинут коллектив. Так и получилось», – рассказала она.

Поэтому было принято решение создать небольшой оркестр из учащихся музыкальной школы, которые входили в состав «Геликона», добавила Анна Роор. В его состав вошли дети из «Детской деревни – SOS», Центра помощи детям и городские дети. Все они – учащиеся музыкальной школы. Также в каждой группе помощниками остаются взрослые, а со следующего года два человека переходят в разряд педагогов. Новый оркестр пока что не будет принимать участие в масштабных проектах.

«Особенно приятно, что дирижером оркестра стал выпускник псковского детского дома и детской музыкальной школы № 1, воспитанник духового оркестра «Геликон», лауреат всероссийских конкурсов Никита Орлов. Он ученик Александра Петровича и продолжает его дело, но уже в качестве дирижера», – подчеркнула Анна Роор.

«Также еще одной причиной закрытия духового оркестра «Геликон» является тот факт, что для многих «Геликон» равно «Александр Петрович». Не зажило у детей. Одно дело, когда руководитель уходит из взрослого коллектива, а у детей все-таки это все очень живо, очень близко. И у зрителя это очень близко. Мы хотим, чтобы мы дарили людям радость, а не боль. Мы обещали зрителю, что дело Александра Петровича будет жить, поэтому наш оркестр несет его гордое имя», – сказала она.