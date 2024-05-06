36-летний мужчина уехал в Великие Луки и пропал

18:41, 06 мая 2024, ПАИ

Мужчина 1987 года рождения пропал в ночь с 4 на 5 мая. Он уехал в Великие Луки из деревни Крутовраг и исчез, сообщает поисковый отряд «След» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Был одет в чёрный спортивный костюм с капюшоном, белую футболку с надписью «Адидас», синие с белым кросовки, чёрную кепку с логотипом «Найк».

Мужчина не местный, города Великие Луки не знает. По информации близких, его видели в центре города и он пытался связаться с ними с неизвестных номеров, но сделать это не получилось. Мог потерять документы вместе с телефоном.