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Общество

36-летний мужчина уехал в Великие Луки и пропал

Мужчина 1987 года рождения пропал в ночь с 4 на 5 мая. Он уехал в Великие Луки из деревни Крутовраг и исчез, сообщает поисковый отряд «След» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

36-летний мужчина уехал в Великие Луки и пропал. Фото: поисково-спасательный отряд «След»

Был одет в чёрный спортивный костюм с капюшоном, белую футболку с надписью «Адидас», синие с белым кросовки, чёрную кепку с логотипом «Найк».

Мужчина не местный, города Великие Луки не знает. По информации близких, его видели в центре города и он пытался связаться с ними с неизвестных номеров, но сделать это не получилось. Мог потерять документы вместе с телефоном.

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