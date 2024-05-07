День радио отмечается в России 7 мая

07:01, 07 мая 2024, ПАИ

День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата — праздник работников всех отраслей связи, сообщает calend.ru.

В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днём радио, что позднее было утверждено и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

Радио – это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета.

Напомним, что 18 апреля во многих странах отмечается еще один праздник всех энтузиастов-радиолюбителей — Всемирный день радиолюбителя, а 13 февраля — Всемирный день радио.