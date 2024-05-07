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Евсей — Овсы отсей наступил по народному календарю

Евсей — Овсы отсей наступил по народному календарю. В христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, живший в I веке; Евсевий Никомидийский, казненный императором Диоклетианом в начале IV века; преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в IV веке, сообщает calend.ru.

В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.

К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору». Это означало, что сеять овес нужно было в строго определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.

Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

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