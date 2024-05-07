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Политика

Сегодня на инаугурации Владимир Путин официально вступит в должность президента России

Владимир Путин избран на должность президента в пятый раз. Сегодня, 7 мая, в Андреевском зале Кремля состоится церемония инаугурации.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени и продлится час. Следить за ходом инаугурации можно будет в прямом эфире – трансляцию будут вести по ТВ и онлайн Первый канал, «Россия», НТВ, Пятый канал и другие.

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента в 2018 году. Фото: пресс-служба Кремля

Инаугурация президента России – церемония официального вступления главы государства в должность – проходит по заранее разработанному протоколу. Первый сценарий был составлен еще при Борисе Ельцине. С тех пор его в целом придерживаются, внося некоторые коррективы.

Так, инаугурация главы РФ с 2000 года каждый раз после выборов проходит в одну и ту же дату – 7 мая. Проводят церемонию в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

В церемонии используются особые знаки и символы власти: флаг России, штандарт и знак президента, специальный экземпляр Конституции. Наиболее торжественная часть – произнесение речи и присяги. В речи президент благодарит граждан за поддержку, говорит о приоритетных целях и задачах. В присяге звучат слова, прописанные в статье 82 Конституции РФ:

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

После присяги президент считается вступившим в должность. Звучит гимн РФ, над резиденцией президента взмывает дубликат штандарта президента, раздаются 30 торжественных залпов, глава государства принимает парад президентского полка на Соборной площади.

Владимир Путин избирался на пост президента в 2000, 2004, 2012, 2018 и 2024 годах, что каждый раз сопровождалось торжественной инаугурацией.

Из раза в раз Владимир Путин придерживается установленного сценария инаугурации. Отличия только в длительности мероприятия – это зависит от того, сколько длится речь президента.

Самая непродолжительная инаугурация Владимир Путина состоялась в 2004 году, все мероприятие заняло всего 20 минут. Самая долгая церемония вступления Владимира Владимировича в должность прошла в 2018 году – вместе с речью и всеми протокольными ритуалами инаугурация длилась час.

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