Марина Чамкина назначена врио председателя комитета юстиции Псковской области

10:02, 07 мая 2024, ПАИ

Первый заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Марина Чамкина назначена врио председателя регионального комитета юстиции. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

«Марина Валерьевна – опытный руководитель. Многие годы она работала первым заместителем начальника правового управления правительства области, в том числе курировала вопросы обеспечения работы мировых судей», – написал Михаил Ведерников.

Заместителем председателя комитета юстиции стала Наталья Скобелева, ранее она была советником заместителя губернатора.

«Не первый год вижу работу коллег, уверен в их опыте и компетентности. Желаю успехов», – заключил глава региона.

Отметим, что ранее пост председателя комитета юстиции Псковской области занимал Дмитрий Иванов. Он руководил ведомством с июля 2023 года.