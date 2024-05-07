Марина Чамкина назначена врио председателя комитета юстиции Псковской области
Первый заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Марина Чамкина назначена врио председателя регионального комитета юстиции. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.
«Марина Валерьевна – опытный руководитель. Многие годы она работала первым заместителем начальника правового управления правительства области, в том числе курировала вопросы обеспечения работы мировых судей», – написал Михаил Ведерников.
Заместителем председателя комитета юстиции стала Наталья Скобелева, ранее она была советником заместителя губернатора.
«Не первый год вижу работу коллег, уверен в их опыте и компетентности. Желаю успехов», – заключил глава региона.
Отметим, что ранее пост председателя комитета юстиции Псковской области занимал Дмитрий Иванов. Он руководил ведомством с июля 2023 года.
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