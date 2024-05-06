Пьяного водителя из Великих Лук лишили «Лексуса» и отправили в колонию

10:07, 07 мая 2024, ПАИ

Пьяного водителя из Великих Лук лишили «Лексуса» и отправили в колонию, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

48-летний житель Великих Лук признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд установил, что в феврале 2024 года подсудимый, который ранее был привлечён к административной ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения, вновь допустил управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

При назначении наказания суд учёл смягчающие, а также отягчающее наказание обстоятельства.

Великолучанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года и шесть месяцев.

Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства принадлежащий мужчине автомобиль Lexus GS300, который он использовал при совершении преступления.