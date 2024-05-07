Велосипедистка пострадала из-за столкновения с BMW на трассе в Опочецком районе
Велосипедистка пострадала в результате столкновения с BMW на трассе в Опочецком районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель автомобиля BMW совершила касательное столкновение с велосипедисткой. ДТП произошло на 404-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель – граница с Республикой Беларусь в Опочецком районе.
В результате столкновения пострадала велосипедистка.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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