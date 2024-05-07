Велосипедистка пострадала из-за столкновения с BMW на трассе в Опочецком районе

11:43, 07 мая 2024, ПАИ

Велосипедистка пострадала в результате столкновения с BMW на трассе в Опочецком районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля BMW совершила касательное столкновение с велосипедисткой. ДТП произошло на 404-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель – граница с Республикой Беларусь в Опочецком районе.

В результате столкновения пострадала велосипедистка.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.