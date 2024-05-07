Закон Псковской области о гарантиях социальной поддержки детей-сирот дополнен новой нормой

12:39, 07 мая 2024, ПАИ

В областном законодательстве закреплено право детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья на дополнительную меру социальной поддержки, связанную с обучением. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно федеральному законодательству дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости) имеют право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счёт средств бюджетов субъектов РФ. В период обучения этой категории граждан полагается пособие – ежегодная выплата на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие. В настоящее время размер выплат составляет 1 461 рубль раз в год и 730 рублей ежемесячно.

По предварительной информации областного комитета по социальной защите, количество лиц, которые могут изъявить желание обучаться по предусмотренным законом образовательным программам, может составить 38 человек.