Правительство РФ сложило полномочия

13:04, 07 мая 2024, ПАИ

Правительство РФ сложило полномочия перед вновь избранным президентом Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства России.

Эта процедура предусмотрена статьёй 116 Конституции РФ и статьёй 34 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации». Правительство России слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом РФ.

До утверждения нового состава Правительства РФ министры и вице-премьеры продолжают свою работу в статусе исполняющих обязанности.

Напомним, Владимир Путин сегодня, 7 мая, официально вступил в должность президента России. Церемония проходила в Андреевском зале Кремля.

Отметим, правительство Михаила Мишустина было утверждено 21 января 2020 года после отставки прежнего кабинета министров, который возглавлял Дмитрий Медведев.