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Политика

В районах Псковской области презентовали модельные избирательные участки

В Пустошке и Себеже в рамках общеобластного проекта избирательной комиссии Псковской области «Открытые выборы: модельные избирательные участки» продемонстрировали, как будет организовано голосование 18–20 сентября.

В Пустошке презентация прошла на базе участка № 373 в районном центре культуры. На мероприятии присутствовали представители администрации, политических партий и СМИ, депутаты, члены участковых комиссий, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры. Об этом сообщает газета «Вперёд».

Фото: Елена Котисова

Председатель территориальной избирательной комиссии Элла Никитина провела для участников экскурсию по модельному участку. Гостям показали входную зону с информацией о выборах, металлодетекторами, видеонаблюдением и постом полиции, а также оборудование внутри помещения.

Участникам продемонстрировали рабочие места членов УИК, стационарные и переносные ящики для голосования, кабины для тайного голосования, информационные стенды и место для голосования маломобильных граждан. Отдельно показали детский уголок, игровые бюллетени и подарки для тех, кто впервые принимает участие в выборах.

Также рассказали о голосовании на дому, механизмах «Мобильный избиратель» и дистанционного электронного голосования. Желающие смогли ознакомиться с процедурой хранения бюллетеней и запечатывания сейф-пакетов.

Отдельный блок посвятили действиям в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники полиции и МЧС провели для членов комиссий инструктаж и отработали возможные алгоритмы действий — в том числе экстренную эвакуацию комиссии вместе с документацией в резервный избирательный участок.

В Себеже мероприятие «Открытые выборы» состоялось 19 августа в районном культурном центре. В нем приняли участие председатели, заместители председателей и секретари всех участковых комиссий, представители администрации округа, кандидаты и представители участвующих в кампании политических партий, а также общественных организаций. Об этом пишет газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Врио председателя ТИК Себежского района Виталий Доценко отметил, что задача проекта — наглядно показать всем участникам избирательного процесса организацию голосования на практике и дать возможность получить ответы на интересующие вопросы.

Особое внимание в Себеже также уделили безопасности. Представители МВД, МЧС и ФСБ провели обучение членов комиссий действиям при возникновении нештатных ситуаций.

Проект «Открытые выборы: модельные избирательные участки» призван сделать организацию голосования более понятной для участников избирательного процесса и продемонстрировать, как будут работать комиссии непосредственно в дни выборов.

В Куньинском и Стругокрасненском округах также прошли презентации модельных избирательных участков в рамках общеобластного проекта избирательной комиссии. Участникам показали, как будет организовано трёхдневное голосование 18–20 сентября, и подробно рассказали о мерах безопасности.

В Кунье презентация состоялась на участке №455 имени участника боевых действий в Афганистане Юрия Кожевникова. Как рассказала председатель ТИК Наталья Ефанова, всего в округе работают три именных участка. Еще два посвящены Герою России, участнику СВО Артему Петрову и композитору Модесту Мусоргскому. Об этом сообщает газета «Пламя».

Участникам показали организацию входа на участок, работу металлодетекторов, видеонаблюдения, информационных стендов, мест хранения документов и сейф-пакетов. Также напомнили права и обязанности членов комиссий и других участников избирательного процесса.

Отдельно продемонстрировали процедуру работы с сейф-пакетами. Желающим предложили самостоятельно попробовать вскрыть такой пакет, не повредив его.

В Стругокрасненском округе модельный участок представили в районной библиотеке — здесь располагается УИК №473 имени поэта Евгения Афанасьева. В мероприятии приняли участие члены комиссий, представители администрации, правоохранительных органов и других структур. Об этом пишет газета «Струги».

Председатель ТИК Елена Афанасьева сообщила, что в организации выборов в округе задействованы 122 члена участковых комиссий и семь членов ТИК. На участках будут работать металлодетекторы, видеонаблюдение или видеорегистраторы, сотрудники полиции и пожарная сигнализация.

Участникам также показали опломбирование стационарных и переносных ящиков для голосования и рассказали о работе наблюдателей и СМИ. Для детей оборудуют специальные уголки с игровыми бюллетенями и урнами. Кроме того, 254 жителя округа, которые впервые примут участие в выборах, получат памятные подарки.

В дни голосования на трех участках планируется акция «Здоровый избиратель»: там будет работать выездной ФАП, где желающие смогут пройти диспансеризацию или сделать прививку от гриппа.

Жителям также напомнили о возможностях сервиса «Госуслуги»: через него можно подать заявление на дистанционное электронное голосование, оформить голосование на дому, узнать адрес своего участка и получить информацию о кандидатах и партиях.

Отдельный блок презентации посвятили безопасности. Представители МЧС и полиции рассказали членам комиссий, как действовать при пожаре, обнаружении подозрительного предмета и других нештатных ситуациях. В дальнейшем эти алгоритмы еще раз отработают с членами УИК и наблюдателями.

Ранее презентация открытого модельного избирательного участка прошла в Пскове.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано 14 153 заявления – 2,89 % от численности избирателей.

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