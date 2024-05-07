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Политика

Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Церемония проходит в Андреевском зале Кремля сегодня, 7 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Во время церемонии Владимир Путин принёс присягу в должность президента России. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», – сказал он.

После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента России.

Затем прозвучал гимн России.

После этого по традиции глава государства обратится к гражданам с небольшой речью.

Напомним, Владимир Путин победил на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 % голосов избирателей (76 277 708 человек). Этот президентский срок станет для Владимира Путина пятым.

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