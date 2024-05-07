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Псковички стали призёрами региональных соревнований по фехтованию «Белые ночи»

Псковички Татьяна Петрова и Ева Белоцерковская стали призёрами региональных соревнований по фехтованию «Белые ночи», которые прошли сегодня, 7 мая в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменок Элла Полторацкая.

Татьяна Петрова заняла второе место, а Ева Белоцерковская – третье. Фото предоставила Элла Полторацкая

За награды турнира боролись 79 спортсменок из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Самарской, Саратовской и Московской областей, а также Башкортостана. Псковскую область на соревнования представляли четыре воспитанницы Эллы Полторацкой и Татьяны Николаевой – Татьяна Петрова, Ева Белоцерковская, Алёна Павлова и Маргарита Соловьёва.

Стабильнее всех по сетке плей-офф шли Ева Белоцерковская и Татьяна Петрова. Обе спортсменки добрались до полуфинала, где им пришлось сражаться друг с другом. «Они встретились, и Ева проиграла Татьяне в один укол. Я просто смотрела и молчала. Они сами принимали решение. Я же не могу выделить кого-то одного. Кто из них справится, тот и справится. Татьяна в последнее время стала выигрывать у Евы. Это уже второй случай, насколько я помню. Конечно, мне было обидно. Мы все расстроились, когда узнали, что они будут друг с другом бороться», – поделилась тренер обеих спортсменок Элла Полторацкая.

«В финале тоже была напряжённая борьба. Татьяна проиграла со счётом 8:10. Соперница петербурженка Диана Ананьева – опытный боец. Мы её давно знаем. Она ловко колет в ногу. На прошлом турнире Татьяна ей проиграла 4:12. Сейчас уже лучше. Диана тот боец, который фехтует на гайке. Есть длинные шпаги с французской рукоятью. Бойцы «гаечники» берут её за кончик, и у них рука становится длиннее. Так, например, фехтует Ева. А Татьяна «пистолетник» – у неё рука короче со шпагой. «Гаечники», пользуясь преимуществом длинной шпаги, накалывают ногу резко и быстро. У соперницы этот укол очень хорошо поставлен. Татьяна очень хорошо держала оборону, но на последней минуте надо было самой выходить и выбивать уколы, но она не успела по времени. Время закончилось и всё», – резюмировала Элла Полторацкая.

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