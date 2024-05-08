В Россельхознадзоре назвали главную причину палов в Псковской области
Основную причину палов в Псковской области назвала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ирина Апанасова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«На сегодняшний день ситуация с палами в Псковской области управляемая благодаря взаимодействию Россельхознадзора с МЧС. В этом году проведено более 110 контрольных надзорных мероприятий с выездом на место», – отметила гостья медиацентра.
Одной из причин сельскохозяйственных палов, по словам Ирины Апанасовой, является зарастание сорными растениями. «Сорная растительность выходит из-под снега сухая, она легко воспламеняется, поэтому мы следим и контролируем участки, которые прилегают к населённым пунктам, садоводствам. Если мы выявляем нарушения, мы направляем эту информацию в МЧС для принятия мер», – рассказала она.
Каковы погодные предпочтения клещей, где и когда лучше не гулять и что спасёт от энцефалита – расскажут на «Серебряном дожде»
Жителей Псковской области призывают поддержать проекты региона в голосовании на выставке «Россия»