В Россельхознадзоре назвали главную причину палов в Псковской области

13:06, 08 мая 2024, ПАИ

Основную причину палов в Псковской области назвала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ирина Апанасова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На сегодняшний день ситуация с палами в Псковской области управляемая благодаря взаимодействию Россельхознадзора с МЧС. В этом году проведено более 110 контрольных надзорных мероприятий с выездом на место», – отметила гостья медиацентра.

Одной из причин сельскохозяйственных палов, по словам Ирины Апанасовой, является зарастание сорными растениями. «Сорная растительность выходит из-под снега сухая, она легко воспламеняется, поэтому мы следим и контролируем участки, которые прилегают к населённым пунктам, садоводствам. Если мы выявляем нарушения, мы направляем эту информацию в МЧС для принятия мер», – рассказала она.