Сколько в регионе брошенных земель и кому грозят штрафы за навоз – отвечает эксперт медиацентра ПАИ

12:39, 08 мая 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая вопросам о землях сельхозназначения, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 8 мая.

Какова общая площадь земель сельхозназначения в регионе? Сколько земель не используется по назначению? Как часто выявляются подобные случаи? Безопасно ли покупать дачникам такую землю и кому грозят штрафы за навоз?

Об этом рассказывает заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ирина Апанасова.