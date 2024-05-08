Сколько в регионе брошенных земель и кому грозят штрафы за навоз – отвечает эксперт медиацентра ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая вопросам о землях сельхозназначения, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 8 мая.
Какова общая площадь земель сельхозназначения в регионе? Сколько земель не используется по назначению? Как часто выявляются подобные случаи? Безопасно ли покупать дачникам такую землю и кому грозят штрафы за навоз?
Об этом рассказывает заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ирина Апанасова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 мая 2024
Каковы погодные предпочтения клещей, где и когда лучше не гулять и что спасёт от энцефалита – расскажут на «Серебряном дожде»
08 мая 2024
Жителей Псковской области призывают поддержать проекты региона в голосовании на выставке «Россия»