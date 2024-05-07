Деревенский священнослужитель из Псковской области совершил литургию в столице ЦАР

22:34, 07 мая 2024, ПАИ

Священнослужитель церкви Николая Чудотворца в деревне Плессы Псковской области отец Анатолий совершил литургию в столице Центральноафриканской Республики. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

В праздник Светлого Христова Воскресения, 5 мая, клирик Великолукской епархии иерей Анатолий Слободчиков совершил пасхальную Божественную литургию в Русском доме в городе Банги.

На богослужении присутствовал чрезвычайный и полномочный посол России в ЦАР Александр Бикантов, сотрудники посольства и наши соотечественники, пребывающие в стране. По окончании службы состоялось освящение куличей и яиц.

Священник встретился с послом России в ЦАР Александром Бикантовым, а также освятил часовню в честь Архангела Михаила 4 мая.

Также отец Анатолий посетил храм апостола Андрея Первозванного в Банги и общеобразовательную школу имени преподобного Сергия Радонежского, где встретился с клириком Патриаршего экзархата Африки в ЦАР иереем Сергием Воемава, который несёт попечение об учебном заведении 6 мая.

Священник пообщался с учениками, поздравил их с праздником Пасхи Христовой и дал всем пастырское благословение.