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Общество

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Погибшие в СВО военные
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли младший лейтенант Денис Парамонов, сержант Сергей Васильев, рядовой Владислав Большаков, рядовой Денис Крепочкин, рядовой Артём Паламарчук, рядовой Юрий Радкевич.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», – написал губернатор.

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